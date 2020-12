Tientallen boeren protesteren opnieuw bij Jumbo-locaties in Veghel en Breda

BREDA/VEGHEL - Tientallen boeren zijn maandag in de vroege ochtend opnieuw met hun tractoren de weg opgegaan om te protesteren bij Jumbo-locaties in Breda en Veghel.

Rond 03.45 uur arriveerden de eerste boeren bij de Jumbo XXL aan de Iabc in Breda. Beide in- en uitgangen zijn dichtgezet. Rond 06.15 uur staan de boeren daar nog steeds. Volgens Peter van Oosterhout, een boer uit Terheijden, zijn ze met een grotere groep dan afgelopen vrijdag, toen er ook al geprotesteerd werd. Ze willen hun boodschap richting Jumbo en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) nog eens kracht bij zetten. Ze moeten met elkaar in gesprek over het keurmerk Farmer Friendly, waarmee boeren een eerlijkere prijs krijgen voor hun producten.

Het personeel van Jumbo kan maandag gewoon aan het werk, al is de weg vanwege de vele tractoren wel geblokkeerd. Vrachtwagens kunnen niet in- en uitrijden. De actie heeft daarom invloed op de distributie van producten naar de Jumbo-supermarkten. Het is nog niet bekend hoe lang de boeren van plan zijn te blijven. Het gaat er rustig aan toe. De politie is aanwezig, maar laat de actievoerders vooralsnog hun ding doen.

De boeren die maandagochtend rond 04.10 uur naar de Amert in Veghel trokken, zijn inmiddels weer weg. Zij vertrokken na overleg met de politie, die met meerdere eenheden ter plaatse kwam.

Meer protesten

Afgelopen vrijdag protesteerden de boeren niet alleen in Breda en Veghel, maar ook in het Drenthse Beilen en het Gelderse Oosterhout. Een dag later was de Albert Heijn aan de Pegasusweg in Tilburg aan de beurt.

De actie was een reactie op het feit dat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) het ultimatum van Farmers Defence Force (FDF) over het keurmerk Farmer Friendly donderdagnacht heeft laten verlopen. Het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten, wil meer tijd om het keurmerk te beoordelen. De boeren wachten echter al negen maanden op een antwoord. Hun geduld is op.

