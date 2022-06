Tijdelijk kamp voor asielzoekers valt niet goed in minidorp ’t Oventje

Man die Stef Muller doodde in Uden vindt zichzelf ‘onschuldig persoon’ en doet opnieuw beroep op zelfverde­di­ging

DEN BOSCH/UDEN - Thomas P. (53) vindt dat hij onterecht is veroordeeld tot 11 jaar cel voor het doodschieten van kickbokser Stef Muller uit Mariahout in Uden. ,,Ik zie mezelf als onschuldig persoon”, vertelde hij bij zijn hoger beroep in het gerechtshof in Den Bosch. De Poolse verdachte deed een beroep op noodweer.

