Tijdelijke brug over de Aa voor verbouwing Hoogstraat Veghel

VEGHEL - Het project ‘Van Deursen’ aan de Hoogstraat in Veghel wordt nu zoetjesaan ook voor de buitenwereld zichtbaar. Vorige week is een tijdelijke brug over de Aa aangelegd. En ondanks het winterse weer is ook al gestart met de bodemsanering.

Het voormalige pand van Electrotechnisch Buro Van Deursen aan de Hoogstraat in Veghel gaat op de schop. Het oude huis achter de winkel maakt plaats voor nieuwbouw met erboven zes appartementen. In een bijgebouw komt na verbouwing praktijk FysioMaatwerk. In de winkel zelf komt LA Architecten Ingenieurs.

De eerste stappen voor dit omvangrijke bouwplan worden nu gezet: er is bedrijvigheid tussen de terreinen van Bouwbedrijf van de Ven aan de Frisselsteinstraat met het oude postverdeelcentrum en het pas aangekochte terrein van vastgoedondernemer Ton Verhoeven aan de Hoogstraat tegenover Villa Klondike. Precies tussen die terreinen is over de rivier de Aa een tijdelijke brug gelegd voor het werkverkeer dat nodig is voor de metamorfose van de vier bestaande appartementen aan de Hoogstraat. ,,De gevels worden aangepakt en er komt een nieuw dak op. Van de bestaande woningen blijft niks over”, stelt Ton Verhoeven. ,,Ook komt er een lift. Er zijn al bewoners die een nieuwe woning hebben gekocht, met een aantal zoeken we nog vervangende woonruimte.”

Flink wat werk

Aan de achterkant komen nieuwe appartementen, maar voordat het zo ver is, moet er nog flink werk verzet worden. Om het verkeer in de Hoogstraat de komende maanden te ontzien legde het bedrijf Markus uit Zwanenburg de tijdelijke brug over de Aa. ,,Voor dit bedrijf is het dagelijkse kost, toch was het ook voor hen bijzonder, omdat er een vrij grote overspanning nodig was.”

Volledig scherm Aan de Hoogstraat is gestart met de bodemsanering. © Franka Willems/BD

Grond afvoeren

Om de oevers van de rivier te ontzien is de brug nu zo’n twintig meter lang. ,,We mogen van het terrein van het oude postverdeelcentrum gebruik maken en via de brug kan het werkverkeer op ons terrein komen. Er zit koper en zink in de grond en daarom moet er zo’n 300 kuub grond worden afgevoerd. Én weer nieuwe grond worden aangebracht”, verduidelijkt Verhoeven. ,,In de aanbouw van het oude huis van 1877 zit wat asbest. De komende weken is het saneren en slopen, daarna worden er 56 palen in de grond geboord. De grond is drassig doordat het vlakbij de Aa ligt. Daardoor bleek het oude pand niet meer te redden, vandaar palen voor de nieuwbouw. Boven het nieuwe pand komen zes appartementen. De opzet is om alle appartementen te gaan verhuren.”

Drastisch aangepakt

Verouden Bouwbedrijf uit Eerde, die al eerder met Verhoeven samenwerkte, gaat de sloop en de nieuw- en verbouw doen. Het bijgebouw op het terrein wordt drastisch aangepakt voor de nieuwe fysiotherapiepraktijk van Lilian Verhoeven en Marc van den Berg. Als alles volgens planning gaat is de opening halverwege het jaar. LA Architecten, die in het voormalige winkelgedeelte komen, en de tien woningen zijn naar verwachting voor oktober klaar. De brug ligt er in ieder geval nog tot april.