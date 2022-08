Tilburger moet 28 maanden cel in voor mishandeling tweejarige peuter

De man woonde samen met zijn toenmalige vriendin en haar tweejarig dochtertje in Loosbroek. Terwijl de moeder op tweede kerstdag 2020 even in een supermarkt in Veghel boodschappen deed, was hij met de peuter alleen thuis. Volgens de rechtbank mishandelde hij het kind dusdanig dat het twee gebroken dijbenen en een gebroken scheenbeen opliep.