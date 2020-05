Timmerman uit Lith sloeg drie vrouwen tegen de vlakte in Nistelrode

Onderzoek naar 100 km op N279: ‘Het is automobi­list­je plagen als je hier maar steeds bekeurin­gen uit­schrijft’

6:58 DEN BOSCH/VEGHEL - De maximum snelheid op de N279 tussen Den Bosch en Veghel naar 100 km per uur? De PVV kreeg in Provinciale Staten met de motie ‘100' de handen op elkaar om dat te laten onderzoeken. Nu is de maximumsnelheid op dit stuk weg nog tachtig kilometer per uur. ‘Ik hoop dat we over een tijdje hier ook lekker door kunnen rijden’.