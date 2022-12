Tinus van de Wetering, clubicoon RKSV Venhorst, overleden

Het eerste elftal van RKSV Venhorst brengt zondag tijdens de thuiswedstrijd een eerbetoon aan het clubicoon. De spelers voetballen met rouwbanden en er is een minuut stilte. Van de Wetering was vele jaren actief bij de club, onder andere als speler, leider, scheidsrechter. Maar hij hief ook de entree bij thuiswedstrijden en deed allerhande klussen. Voor zijn inzet voor de club kreeg hij in 2017 de gouden KNVB-speld.

Veteranen-speld

In het dagelijks leven was Van de Wetering onder andere chauffeur op vliegbasis Volkel. Hij kreeg een veteranen-speld omdat hij onder andere twee keer uitgezonden werd naar Afghanistan. Ook na zijn diensttijd was hij actief als beroepschauffeur. Ook zette hij zich nadrukkelijk in voor de dorpsgemeenschap. Zo zette hij onder andere de handtekeningenactie voor de Kei van Venhorst op. In 1997 was Van de Wetering prins carnaval in het dorp.