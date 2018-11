Tiny van Oorschot uitgeroepen tot Verdienstelijk Veghelaar

VEGHEL - Tijdens de laatste van drie Hofzittingen is zaterdagavond Tiny van Oorschot uitgeroepen als Verdienstelijk Veghelaar voor komend carnavalsseizoen. Hij werd er door zijn vele vrijwilligersactiviteiten in het zonnetje gezet.

Tiny van Oorschot (66) is afkomstig uit Sint Michielgestel. Hij is getrouwd met Toos en woont nog steeds in de 'zijn' Bloemenwijk. Velen, zeker ook jongeren, kennen hem van zijn dagelijkse taak als conciërge van ROC de Leijgraaf. Binnenkort gaat hij met pensioen.

Bescheiden

Tiny is een sociaal bewogen verenigingsman. Bescheiden en niet bang om zijn handen vuil te maken. Hij houdt van gezelligheid en is bij diverse verenigingen en met name in de Bloemenwijk actief.

Oorspronkelijk is Van Oorschot timmerman van beroep. Dat wisten ze in de Bloemenwijk en hij werd snel een van de actiefste vrijwilligers van de wijk. Hij heeft de jeu de boulesbaan bij wijkgebouw De Bloemfontein en de speeltuin mee aangelegd. Die speeltuin heeft hij later diverse malen mee opgeknapt.

Hij was 25 jaar lang bestuurslid van de wijkvereniging, waarvan vijftien jaar als voorzitter. En tien jaar was hij verantwoordelijk voor de tieneractiviteiten daar. Bij het 50-jarig bestaan van de wijk en in 2017 het 60-jarig bestaan was hij lid van de jubileumcommissie.

In de carnavalstijd bouwde Van Oorschot 22 jaar lang samen met andere vrijwilligers aan de carnavalswagen van de Bloemenwijk. De wagens gooiden vaak hoge ogen in de optocht. Hij haalt nog altijd oud papier op voor de wijk. Dat doet hij al meer dan dertig jaar.

Sint Nicolaas-intocht en Blauw Geel

Al vele jaren is Van Oorschot betrokken bij de intocht van Sinterklaas. Hij zorgt dat zo'n driehonderd vrijwilligers terecht kunnen in de kantine van ROC de Leijgraaf. Als hij stopt als conciërge, blijft hij hand- en spandiensten verrichten voor het comité.