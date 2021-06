Tinyhouse op wielen trekt door Meierijstad voor advies over energiebesparing

VEGHEL - Dikke kans voor de inwoners van Meierijstad dat ze de komende tijd ineens een tinyhouse voor de deur of op de markt zien staan. Inwoners kunnen er terecht voor advies over energiebesparing. Donderdag werd de Ecomobiel op de weekmarkt in Veghel in gebruik genomen.

Het tinyhouse is open voor iedereen: je kunt er zo binnen stappen voor advies over het verduurzamen van je huis. Als je in de gemeente Meierijstad woont tenminste. De energiecoaches - vrijwilligers die zijn opgeleid tot duurzaamheidsexpert - die de gemeente sinds april heeft, gaan de ecomobiel bemannen. Komende weken trekken ze van dorp naar dorp.

Het idee achter het rondreizende huisje is dat de gemeente naar inwoners toe komt om hen te adviseren over energiebesparende maatregelen. Duurzame energie opwekken met behulp van windturbines en zonnepanelen is namelijk niet genoeg om in 2050 een CO2-neutrale gemeente te zijn; het energieverbruik moet ook omlaag.

Duurzamer leven

,,We vragen op allerlei terreinen van onze inwoners en bedrijven om duurzamer te gaan wonen en leven", zegt wethouder Harry van Rooijen. ,,Dan moeten mensen ook bij ons terecht kunnen als ze willen weten hoe ze dat het beste kunnen aanpakken en welke regelingen er zijn”.

Groen dakkapelletje

Het tinyhouse op wielen is met zijn opvallend groen dakkapelletje niet te missen. Geheel in thema is de Ecomobiel volledig op basis van natuurlijke en circulaire materialen gebouwd. De kozijnen zijn van 100% recyclebare kunststof. Ook heeft de Ecomobiel zonnepanelen, een infraroodpaneel en een composttoilet. Dat is een toilet waarbij de ontlasting wordt opgevangen in een bak, om het later als mest te gebruiken.

Vrijdag reist de Ecomobiel naar de Markt in Sint-Oedenrode, zaterdag naar de Markt in Schijndel. De locatie van de Ecomobiel kunnen inwoners bekijken op www.meierijstad.nl/ecomobiel.