Tóch grote kans op spoedzoekers in Veghels Buiten, maar dan wel op kleinere schaal

Het dossier over het mogelijke complex aan het Heuvelplein in Veghel, wordt met deze stap alsmaar dikker. ,,De woningnood is, ook in de gemeente Meierijstad, ontzettend hoog. We hebben nog niets gedaan en ik heb nu al 40 inschrijvingen voor dit project", zegt Roger Sevenheck van PUP Real Estate. ,,Het zou dom zijn maar 100 woningen te bouwen op een plek waar er makkelijk 250 passen.”