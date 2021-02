Toch nog op wintersport, gewoon in Uden

Extra openingstijden

Ze verwachten bij der Schans behoorlijk wat wintersporters, deze en volgende week. Omdat het een van de weinige uitjes is de regio op dit moment is er best veel aanloop. ,,Om te zorgen dat mensen wat gespreid komen hebben we de openingstijden verruimd”, vertelt Groothuis. Zo is de baan aanstaande donderdag en vrijdag al vanaf 14.30 uur geopend, en in de carnavalsweek van 13.00 tot 20.00 uur. In de weekenden in de carnavalsvakantie is de skibaan dan van 10.00 tot 17.00 uur geopend. ,,Er is geen horeca. Als het heel druk is, voeren we een tijdslimiet van maximaal twee uur in. En we hanteren een maximum van 50 skiërs en snowboarders van buiten de vereniging. Dan is de anderhalve meter afstand nog goed te handhaven. Dat aantal hebben we overigens als vereniging zelf ingesteld, we hebben overleg met de gemeente gehad.” Zo kan er voor veel wintersporters misschien toch nog op echte sneeuw geskied worden deze vakantie.