‘Toekomst ambacht van molenaar hier verzekerd’

UDEN/ZEELAND - Om aandacht te vragen voor het ambacht van molenaar draaiden zaterdag de molens van Nederland tussen elf en twaalf uur gelijktijdig hun wieken. Ook de Coppensmolen in Zeeland en Molen van Jetten in Uden deden mee. ,,Dit stuk vaderlandse historie moet behouden blijven.”

Regen, zon en wind wisselen elkaar deze morgen in rap tempo af. In de lucht schuiven wolken in allerlei maten voorbij. De hoogbejaarde Coppensmolen in Zeeland past prima in dit oer-Hollandse tafereel. Fier staan de wieken in de wind. De beltmolen uit 1883 is een van de deelnemers aan de landelijke recordpoging om alle draaivaardige molens van Nederland tegelijk te laten draaien.

Doel van het jubilerende Gilde van Vrijwillige Molenaars is vooral om het molenaarsvak onder de aandacht te brengen. Pieter van Dongen uit Erp is één van hen. De geboren en getogen Zeelander bestudeert de lucht. ,,De wind is uit de kunst. Perfect weer om de molen te laten draaien.” Voordat het zover is, is hij samen met de andere vrijwilligers dik een half uur in de weer. ,,De assen vetten, de molen in de wind zetten en bij weinig wind moeten de zeilen op de wieken worden gebracht”, somt Van Dongen op.

De Erpenaar is de tiende generatie uit een beroemd geslacht van Brabantse molenaars. ,,Hier in Zeeland groeide ik als kind bij de molen op en leerde ik het vak van mijn vader. Die bracht het meel nog zelf op de fiets naar de boeren en was tot zijn 95e actief.” Met Frans de Louw, Andries Bongers en Albert Voet houdt Van Dongen de molen nu letterlijk draaiend. Toon van den Berg is de man van het groenonderhoud. ,,We hebben een mooi clubke en kunnen het goed met elkaar vinden. Elke zaterdag wordt hier gelachen. Dat is de basis.”

De werkzaamheden bestaan uit onderhoud, het verzorgen van rondleidingen én de molen laten draaien. ,,Af en toe malen we nog echt graan tot meel. Dat geeft wel een extra beleving”, vindt Bongers. ,,Als de blauwe wimpel buiten hangt is de molen open voor bezoekers”, tipt Van Dongen. Over de techniek en historie van het oude, houten werktuig kunnen de molenaars uren vertellen. Het boeit hen zelf mateloos.

Ze zijn niet bang dat hun ambacht verdwijnt en zelf geschiedenis wordt. ,,Er is genoeg animo. De schooljeugd, die wij hier regelmatig ontvangen, is altijd enthousiast. Volgens mij is er voldoende besef dat dit unieke stuk vaderlandse historie behouden moet blijven”, stelt Van Dongen terwijl hij kijkt naar de machtige wieken, die zacht zoevend ronddraaien. ,,Daar krijg ik nog altijd de kriebels van.”

Molenaars Pieter van Dongen (rechts) en Andries Bongers aan het werk in de Coppensmolen.

Met een mok koffie in de hand staan molenaars Patrick en Linda van Kessel op het balkon van ‘hun’ standerdmolen aan de Aalstweg in Uden. Op zes meter hoogte hebben ze een prachtig uitzicht over sportpark Moleneind en een groot deel van Uden. ,,Hier zie je alles. Vanaf de snelweg A50 lijkt de molen best klein, maar als je ervoor staat is het toch een flink gevaarte”, schetst Patrick. De Molen van Jetten hoort bij de skyline van Uden. Al sinds 1811.

Voor het echtpaar is de molen al zeventien jaar als een tweede huis. Dat geldt ook voor hun drie kinderen. Joyce (17) en Matthijs (14) zijn zelfs gestart met de opleiding tot molenaar. Heel verwonderlijk is dat niet. ,,Ik weet niet beter”, licht dochter Joyce toe. ,,Ik ben opgegroeid met de molen en zie het ook als thuis. De techniek van de molen, hoe het van wind naar meel gaat, vind ik interessant.”

Moeder Linda knikt begripvol. ,,De molen heeft zoveel te vertellen. Het binnenwerk staat vol met inscripties van molenaars en knechten die er ooit in werkten. Het is één groot geschiedenisboek. Data hoef je niet te onthouden. De molen vertelt zelf zijn verhaal.”

Iedere zondag en donderdagavond is de molen geopend en kan er in het winkeltje zelfgemalen meel worden gekocht. Ook wordt er meel aan een distilleerderij geleverd om er whisky en jenever van te stoken. Als instructeur leidt Patrick leerling molenaars op. Aan belangstelling geen gebrek. ,,Dat is te danken aan de vele projecten in dit deel van Brabant. Daarom zit het hier met de toekomst van de molenaars wel snor.”