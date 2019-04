Toekomst somber op alle fronten voor kerk, maar ‘er zal iets moeten gebeuren’

De Kerkenvisie van de parochie Sint Petrus werd woensdagmiddag officieel aangeboden aan pastoor John van de Laar. Een voorlopige tussenstap in een moeilijk proces dat twee jaar geleden werd ingezet door het parochiebestuur. Dat vroeg de zes (geloofs)gemeenschappen van Uden, Volkel, Odiliapeel, Boekel, Venhorst en Zeeland mee te denken over de toekomst van hun eigen kerk.



,,Er is heel veel werk verzet", zegt Jan Lucius van de werkgroep Kerkenvisie. ,,Het was een heel lastige taak waar door iedereen veel tijd in gestoken is." In alle dorpen waren info-avonden, brainstormsessies en werkgroepjes die de plannen en wensen uitwerkten tot een of meerdere toekomstscenario's voor hun eigen kerk. Overigens bleek niet elk dorp even enthousiast om mee te denken en te praten.