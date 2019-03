Toekomstige bewoners niet bang voor stank De Elzen in Boekel

Tauroskoe en kalf in Maashorst gevangen

20 maart UDEN - De tauros die zaterdag wandelaars in de Maashorst aanviel is woensdag gevangen. De koe is met haar kalf overgebracht naar Keent waar de dieren in een opvangwei worden losgelaten. Deze weide is niet toegankelijk voor het publiek. De Zevenhuizerweg in Uden die was afgesloten, gaat donderdag weer open.