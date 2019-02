Toename verkeer op N264 tussen Uden en Haps

Volgens tellingen van de provincie reden er in oktober vorig jaar op een gemiddelde werkdag ruim elfduizend (11.267) voertuigen over de N264. Van augustus tot en met december waren dat er gemiddeld 10.937. In het een paar jaar geleden opgestelde rapport van het bureau van Tauw/Advin over de knelpunten en oplossingen voor de N264 werd steeds uitgegaan van tussen de acht- en negenduizend wagens per dag. Dat is het bureau dat voor de provincie onderzocht hoe allerlei knelpunten het best kunnen worden opgelost. De voorzitter van de Udense Stichting Leefomgeving N264, Bastiaan Beun, trok een jaar geleden de cijfers waarop Tauw/Advin zich baseerde, al in twijfel.