Toerist in eigen regio, Docus de Daspad Schaijk: 'Ze hebben een leuk verhaal bedacht’

Uden niet bang voor toename vrachtver­keer op N264

6:57 UDEN - In tegenstelling tot bijvoorbeeld Sint Hubert zijn ze in Uden niet bang voor een toename van het vrachtverkeer op de N264, in Uden Lippstadtsingel geheten. Die toename zou er kunnen komen als vrachtwagens in de toekomst op andere provinciale wegen een heffing moeten gaan betalen.