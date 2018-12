Toeristenbelasting splijt CDA Meierijstad

VEGHEL - De politiek in Meierijstad blijft verdeeld over de invoering van toeristenbelasting. Zelfs in het CDA is tweespalt. Fractievoorzitter Johan van Gerwen gaat niet mee in het plan van de CDA-wethouders Coby van der Pas en Jan Goijaarts om de belasting in te voeren.

Dat wekte verbazing op in de commissie economische zaken donderdagavond in Meierijstad. Het CDA zou beide wethouders afvallen. Maar dat is volgens Van Gerwen niet aan de orde. ,,We werken met een duaal stelsel. Dat geldt al sinds 2002 en dat betekent dat wij een eigen afweging mogen maken, anders dan het college. Wij bepleiten al een jaar de afschaffing van de belasting, het zou raar zijn als we opeens iets anders vinden", zegt Van Gerwen.

Volgens hem is brengt de belasting te veel administratieve rompslomp met zich mee en zijn er nauwelijks voorstanders van. ,,Ik heb geen geluiden gehoord dat mensen zeggen, wij zijn voor toeristenbelasting.” Het stuit op praktische bezwaren. Zo zou een beoogde afspraak met Paaspop om mensen die overnachten toeristenbelasting te laten betalen, niet werken. ,,Je kunt niet zomaar een euro per kaartje vragen, want niet iedereen slaapt op die camping. En 30 procent van de mensen die wel op de camping overnachten is inwoners van Meierijstad en hoeft die belasting niet af te dragen. Dat wordt dus een hele klus.”

De branche is tegen

Nu is het nog zo dat toeristen in de voormalige gemeente Sint-Oedenrode 1,70 euro per nacht betalen en in de oude gemeente Veghel 1,54 euro. In de voormalige gemeente Schijndel bestaat geen toeristenbelasting. In de fusiegemeente moet daar één beleid op worden gemaakt. Maar belanghebbenden, zoals toeristische ondernemers en branche-organisaties willen de belasting liever niet. Recron, de organisatie die de belangen behartigt van de bedrijven die werken in recreatie en toerisme, pleitte eerder al voor het afschaffen van toeristenbelasting in Meierijstad. Ook de horeca ziet graag dat deze taks tot het verleden behoort.

Ook arbeidsmigranten betalen toeristenbelasting

De heer Van Hoof deed namens de werkgroep toeristenbelasting arbeidsmigranten een oproep om de belasting niet te innen. Deze belasting raakt ook arbeidsmigranten. ,,Ze komen soms dagen de poort niet uit maar moeten toch betalen voor algemene middelen. De ondernemer heeft het werk. Er zijn ondernemers bij die wel 400 migranten huisvesten. Die moeten zo'n pak papier invullen, ze krijgen extra werk. Bovendien profiteren alle ondernemers mee van arbeidsmigranten en toeristen, winkels en cafés, maar de een heeft de lasten en de ander hoeft er niets voor te doen.”