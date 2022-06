Toine en Chantal twijfelden geen moment en gingen met gezin van Uden naar ‘echt andere cultuur’ in Engeland

Raad Boekel splijt licht over coalitie akkoord

BOEKEL - Geen visie, niks concreets, loze woorden en geen ambitie. Alleen de VVD-fractie in de gemeenteraad toont zich ferm criticaster van het nieuwe coalitieakkoord dat als basis moet dienen voor het beleid in Boekel. Alle andere partijen - inclusief oppositiepartij CDA - zijn goed te spreken over de uitgangspunten in het programma.

23 juni