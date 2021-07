Tompouces om nieuwe gemeente Maashorst te vieren, maar ook zorgen, vooral over tijd en geld

,,Wat mij betreft was het hele proces veel sneller verlopen maar dat heb ik wel vaker. Als ik kijk naar het eindresultaat kan ik alleen maar constateren dat dat prima is. De goedkeuring door de Eerste Kamer is een hartstikke belangrijk moment en goed om even bij stil te staan. Na de beraadslagingen van vorige week zag ik de stemming heel ontspannen tegemoet. Heel anders dan na de vergadering in de Tweede Kamer. Ik zal zeker nog een kop koffie met de actiegroep in Schaijk gaan drinken. Die hebben gedaan waar ze voor stonden en dat hebben ze goed gedaan. Er zijn scherpe vragen gesteld en dat is hun succes. Het geeft ons de verplichting om het allemaal waar te maken.”