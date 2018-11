Ton d'n Twidde nieuwe prins carnaval van Zijtaart

Prins Ton d’n Twidde is 41 jaar en werkt als kwaliteitscontroleur AGF op het distributiecentrum van Jumbo Supermarkten in Veghel. Ton woont samen met zijn vriendin Claudy op de Keslaerstraat in Zijtaart. Zijn grote hobby is vogels kijken en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zit in verschillende werkgroepen van de vogelwacht Uden en is voorzitter van de jeugdnatuurvereniging in Zijtaart. Verder is de Prins ook leiding bij Jong Nederland Zijtaart, waar hij elk jaar graag het Ardennenkamp mee organiseert. Op sportief gebied is hij graag te vinden op de survivalbaan in Nijnsel.