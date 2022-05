Ton en Lex zijn druk aan het schoffelen, want ‘het moet mooi zijn voor de open dag’

Cabaret in Slabroek: Van de Veerdonk speelt acht keer in eigen wei

SLABROEK - Cabaretier Mark van de Veerdonk verzorgt in juni acht voorstellingen letterlijk ‘thuis’ in Slabroek. In de wei bij zijn huis kunnen telkens 200 kijkers terecht, vier keer zo veel als er in de buurtschap nabij Uden wonen.

16 mei