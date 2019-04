Ton extra voor winkelcentra Meierijstad

Lawaai festival UDNZ Uden levert twintig klachten op

16:03 UDEN - Zo'n twintig mensen hebben afgelopen weekeinde geklaagd over het lawaai van het tweedaagse dancefestival UDNZ/YOUdnz dat in het Bevrijdingspark werd gehouden. De klachten gingen met name over de muziek die zaterdagavond te horen was.