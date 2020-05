Ton voor snelle aanpak gevaarlijkste kruispunt van Brabant

Een feestje bouwen in je eigen auto tijdens de ‘carwatch’ in Meierij­stad

26 mei VEGHEL - Vanuit je auto een film of voetbalwedstrijd bekijken of samen genieten van een dj, rockband of cabaretier op het podium. Met een op en top aangeklede auto drive in willen drie jonge ondernemers de regio deze zomer gaan opvrolijken. Te beginnen in Meierijstad maar op meer plekken kan.