Tonny van den Boom heeft mooie herinneringen aan het oude voetbalveldje van Boekel Sport en de wedstrijdbesprekingen in ’t Menneke

Tonny van den Boom werd geboren in Beek en Donk en verhuisde in 1967 naar Boekel waar hij samen met zijn vrouw ging wonen. Hij werd lid bij Boekel Sport en werd daar ook jeugdtrainer. Dat heeft hij daar tot 1971 gedaan.

Later is hij elders hoofdtrainer geworden om na een periode van 10 jaar terug te komen. Daarna was hij in totaal 7 jaar hoofdtrainer . Ten slotte is hij van 2009 tot 2015 nog jeugdtrainer van zijn kleinzoon geweest voordat hij z’n voetbalschoenen definitief aan de wilgen hing en zijn andere grote hobby besloot op te pakken. Sindsdien houdt hij zich bezig met tuinieren, de natuur en de Perekker. Hij is momenteel beheerder van de Perekker.

Spotlight

,,Ik wil graag Stichting D’n Eik en natuurcentrum de Perekker in de spotlight zetten. D’n Eik zet zich op grote schaal in om een groener Boekel te verwezenlijken. Want wanneer er nieuwe wijken en projecten komen in Boekel gaat D’n Eik naar de gemeente toe om advies te geven over biodiversiteit in de nieuwe wijk en om aandacht te vragen voor het leefgebied van vogels. Daarnaast geven we natuureducatie op scholen en organiseren we wandelingen in de natuur. Ook worden er stilte gebieden afgezet voor broedende vogels en diverse nestkasten geplaatst.”

De moeite waard

,,De verschillende evenementen in Boekel zoals Boecult, de kermis en carnaval zijn echt de moeite waard om te bezoeken. Maar iets wat ook iedereen moet doen is een wandeling maken door de Perekker. Voor kinderen en hun ouders of grootouders is het natuurbelevingspad leuk. Bezoekers zeggen tegen me dat ze het schitterend vinden.”

Nostalgie

,,Nostalgische gevoelens krijg ik bij het oude voetbalveldje van Boekel Sport dat er eind jaren 60 was aan de Bernhardstraat. Toen ik in Boekel ging wonen werd ik meteen lid, speler en jeugdtrainer. Nu staat op die plek de sporthal, toen lag er een veld met een kleedkamer, geen kantine. Iedere keer als ik er langs kom denk ik terug aan die tijd. Ik heb mooie herinneringen aan die plek. Ook bijzonder is dat we bij uitwedstrijden bespreking hadden in de keuken van Café ‘t Menneke.”

Toekomst

,,Met de toekomst van Boekel zit het denk ik wel goed. De vele vrijwilligers hier in het dorp houden het leefbaar. Er wordt zoveel georganiseerd voor jong en oud en daarvoor zijn die vrijwilligers ontzettend belangrijk. Ook op de Perekker garanderen de vrijwilligers dat we nog jaren vooruit kunnen.”

Verbeterpuntje

,,Een verbeterpuntje voor mij is de leefbaarheid in de buurtschappen. Die moet beter, veel mensen hebben last van stankoverlast. Ook moet de middenstand weer gevariëerder worden. Hopelijk komt er met het nieuwe plein een grotere diversiteit aan winkels naar het dorp.”

Bijzonder

,,Het is bijzonder dat een kleine eigenwijze gemeente als Boekel zelfstandig kan blijven bestaan, ook bijzonder dat nieuwe inwoners graag naar Boekel komen en ze zich hier snel thuis voelen en omarmt voelen door de gemeenschap.”