Tonpraters verkopen ‘Dunne Klets’ in Eerde

,,Was ik dus pas in de Boerenbond, wilde ik een lint hebben. ‘Dat is dan 73 euro, vertelde de verkoper me’. Toen ik vroeg waarom dat zo ontzettend duur was, kreeg ik te horen dat het een afzetlint was.’’ Om die grap van Eerdenaar Erik van de Ven (41), of beter gezegd stratenmaker Johan, lachten de zo’n 250 aanwezigen in de zaal zich in een deuk.



Onder luid applaus verliet hij wat later het podium, waarna de volgende van de in totaal zeven deelnemers in de ton op het podium stapte. ,,Dat ging lekker ja, eigenlijk ging het super zelfs’’, vertelt Van de Ven na afloop, terwijl hij een slok van zijn biertje neemt. ,,Er is niets zo moois als het horen van een volle zaal die lacht om jouw grap, dat gebeurde gelukkig regelmatig.’’