Top 2000-liedjes voor Klaas Dijkhoff, de vliegbasis Volkel, de wolf, Mercy John e.a.

Ujese Kwis 2019 voor kleine én grote teams en zonder geheime opdracht

7:58 UDEN - De Ujese Kwis 2019 heeft in Uden weer voor veel spelplezier gezorgd. Op deze 27ste december, de vaste datum dat de Ujese Kwis wordt gespeeld, boog Uden zich over de elf categorieën. Bij het inleveren van het kwisboek, in theater Markant, was uit de reacties op te maken dat het een pittige quiz was.