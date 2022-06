‘Top Gun maakt zwaarte van ons werk duidelijk’, zo denkt nieuwe commandant vliegbasis Volkel

Of hij de film Top Gun Maverick heeft gezien? ,,Jazeker”, glundert de ervaren F-16 én F-35-vlieger met de nickname Cake. ,,Twee keer zelfs: een keer met mijn zoon en een week later met de mannen van mijn vroegere opleiding. Ik vind het een goede film, ook al is het natuurlijk een geromantiseerd verhaal. Als je met je vakmanoog kijkt, zie je allemaal dingen die niet kloppen. De formaties die ze vliegen, de helmen of wat er over de F-35 wordt gezegd. Maar dat zal ook zijn als jij naar een film over de krant kijkt. Heel herkenbaar is wel de uitdaging en de zwaarte van ons werk. Net als de teamgeest, creativiteit en inventiviteit die er vaak gevraagd wordt. ‘Ik word later jachtvlieger’, zei ik tegen mijn zoon van 17 toen we uit de bioscoop naar buiten liepen. Die film gaat ons zeker helpen bij het zoeken naar nieuwe mensen.”