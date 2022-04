Topadviseur Raad van State: Boekel was voorbarig met vergunning ruiterhotel BzV-boerin Steffi

BOEKEL - Het college van Boekel had de van Boer zoekt Vrouw bekende Steffi Verhagen geen vergunning mogen verlenen voor de bouw van een ruiterhotel met tachtig slaapplaatsen. Dat gebeurde buiten de gemeenteraad om en dat had niet gemogen volgens Tonny Nijmeijer, juridisch topadviseur van het hoogste rechtsorgaan van het land.

Nijmeijer komt tot die conclusie in een advies dat de Raad van State hem had gevraagd. De Raad van State buigt zich op verzoek van de omwonenden over het plan voor het ruiterhotel. Zij vinden het niet passen in het buitengebied. De door B en W van Boekel verleende vergunning werd vorig jaar al voorlopig geschorst door de Raad van State.

Een prima aanleiding

B en W verleenden de vergunning op grond van een zogeheten ‘delegatiebesluit’ waarin de gemeenteraad het wijzigen van kleine delen van bestemmingsplannen aan B en W heeft overgedragen of gedelegeerd. De omwonenden vonden vanaf het begin dat het Boekelse college zijn mandaat ver te buiten was gegaan. Zij vinden dat het toestaan van een ruiterhotel veel meer is dan een kleinschalige bestemmingsplanwijziging.

Omdat de delegatiebevoegdheid straks onderdeel wordt van de toekomstige landelijke omgevingswet, wilde de Raad van State daar vooraf eens goed naar laten kijken. De procedure rond het ruiterhotel in Boekel was daartoe een prima aanleiding.

Niet op juiste wijze bekendgemaakt

Advocaat-generaal Nijmeijer komt nu tot de conclusie dat aan flink wat voorwaarden moet worden voldaan en dat het delegatiebesluit van de gemeente Boekel niet op de juiste wijze is bekend gemaakt. Daardoor is het juridisch niet bindend. In hoeverre dat gevolgen heeft voor alle eerdere vergunningen die het Boekels college op die manier heeft verleend, is een zaak voor de Raad van State.

De gemeenteraad had in de ogen van Nijmeijer duidelijke grenzen moeten aangeven aan de bevoegdheid die werd overgedragen aan burgemeester en wethouders. Dat is in zijn ogen onvoldoende gebeurd.

Vergunning blijft vooralsnog geschorst

De partijen die bij de zaak betrokken zijn - de familie Verhagen, de gemeente Boekel en de omwonenden - krijgen nu twee weken de tijd om op het advies van Nijmeijer te reageren. De Raad van State zal het advies van Nijmeijer en de reacties daarop meenemen in de definitieve uitspraak in de zaak rond het ruiterhotel. Wanneer die uitspraak komt, is nog niet bekend.

Het advies van de advocaat-generaal zal eerst nog door juristen onder de loep genomen moeten worden. Wel wordt nu al nadrukkelijk gesteld dat het advies geen bindend karakter heeft. De Raad van State zou het dus voor kennisgeving aan kunnen nemen. Verwacht mag worden dat dat niet gaat gebeuren.

Vooralsnog blijft de vergunning die Steffi Verhagen van de gemeente kreeg, geschorst en kan er dus bij haar paardenbedrijf aan Rietven niet worden gebouwd.