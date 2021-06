Topdrukte voor loonwerker: gras moet van het land!

‘Nurses’ Floor en Roos uit Boekel op avontuur naar Gambia, alleen hebben ze nog geen auto

28 mei BOEKEL - Hippe jurkjes en make-up kunnen Roos van Berloo (21) en Floor van den Broek (22) beter thuis laten als ze in februari 2022 beginnen aan een avontuurlijke reis naar Gambia: met de auto leggen ze in 21 dagen tijd 7500 kilometer af. Ze rijden tijdens de tocht door tien landen en eindigen in de plaats Sanyang in het Oost-Afrikaanse land.