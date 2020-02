Trailrun zet toon voor wat in Maashorst kan

Is de wolf na 120 jaar écht terug in Brabant? ‘Sinds dode schapen geen signalen meer’

4 februari BOEKEL/VENHORST - De wolf is terug in Brabant. Althans: in ieder geval op die decemberdag van vorig jaar toen er drie schapen werden doodgebeten. Naar nu blijkt door toedoen van een wolf, bevestigden onderzoekers van Bij12 dinsdag.