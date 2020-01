Tramrails voor vernieuwde N616 door Erp

Sinds deze vrijdag is de N616 dwars door Erp eindelijk weer geheel open, óók het laatste stuk bij de Molentiend richting Gemert. Daarmee is er een eind gekomen aan bijna een jaar afzien. En dus was het tijd voor een openingsfeestje, mét onthulling van een nieuw monumentje voor Erp. Bij brasserie Het Tramstation in Erp is het deze vrijdagmiddag druk. Joris van de Vleuten van aannemer Den Ouden: ,,Het was niet niks, twee kilometer weg, van gevel tot gevel, is eruit geweest. We hebben er álles aan gedaan om het vóór de kerst af te krijgen, maar dat is dus ondanks extra lange dagen en weekenden en vakanties doorwerken helaas net niet gelukt.”