Transportbedrijf Uden verwent chauffeurs met luxe slaapverdieping

Bij elke vakantiestop in Frankrijk of Duitsland zie je ze op parkeerplaatsen staan: rijen vrachtauto’s met chauffeurs die zich maar moeten zien te behelpen. Hun potje koken in de trailer en zich wassen bij de wc’s in een omgeving vol troep en stank. Dit ondanks een arrest van het Europese Hof uit 2017 waarin bepaald is dat chauffeurs hun verplichte rust niet meer in hun truck mogen doorbrengen.

Alles in overleg

Bij Idealogistic Verhoeven zijn ze daar al veel langer van overtuigd. ,,De chauffeurs zetten zich de hele week in om de lading tijdig bij onze klanten te krijgen. Zij mogen dus ook wel wat verwachten”, zegt algemeen directeur Will Louvet van het bedrijf. ,,In samenspraak met hen proberen we dit te realiseren.”

Quote De chauffeurs zetten zich de hele week in om de lading tijdig bij onze klanten te krijgen. Zij mogen dus ook wel wat verwachten

De Udense transportonderneming is recent van Jagersveld 4 opgeschoven naar Jagersveld 12 waar meer ruimte is om de uitbreidingsplannen te realiseren. Op deze nieuwe plek komen kantoren, opslag en overslag plus parkeren en onderhoud van de vrachtauto’s.

Idealogistic Verhoeven richt zich op hoog beveiligd transport tussen Oost- en West-Europa. Zowel de nieuwe faciliteit als het rijdend materiaal zijn extra beveiligd: ,,We doen het snel, we doen het veilig”. De chauffeurs van Idealogistic Verhoeven rijden bij voorkeur met twee man op een truck. ,,Dan hoef je onderweg in principe niet te stoppen”, zegt Louvet. ,,Als er lading uit vrachtauto’s wordt gestolen, gebeurt dat in zeventig procent van de gevallen onderweg tijdens een pauze”, zegt Louvet. Heel soms zelfs uit rijdende vrachtauto’s maar ook tegen dit soort brutale dieven zijn de Udense trucks inmiddels beveiligd.

Quote Als er lading uit vrachtauto’s wordt gestolen, gebeurt dat in zeventig procent van de gevallen onderweg tijdens een pauze

Een hotel waardig

Idealogistic Verhoeven telt zo’n 200 werknemers en beschikt over faciliteiten in Ierland, Groot-Brittannië, Polen, Slowakije en Nederland. Op alle zogeheten ‘hubs’ waarlangs het transport plaatsvindt, zorgt de vervoerder voor passende slaap-, kook- en leeffaciliteiten. Die in Uden wordt op dit moment ingericht en is van alle gemakken voorzien, een hotel waardig.

Zo is er een grote professionele kantine waar de chauffeurs zelf een maaltijd kunnen klaarmaken. Wassen en drogen kan ook, er is prima internet, een zitkamer met tv en een groot buitenterras met barbecue. Verder is er een fitnessruimte en denkt Louvet nog aan een aparte kamer met een gamecenter voor de jongere chauffeurs.

‘Mooi initiatief, niet uniek’ ,,Het is een mooi initiatief dat bijdraagt aan goede arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs”, zegt de woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland in een reactie. ,,Overigens niet uniek”, voegt hij eraan toe. Bij TLN houden ze echter niet bij welke bedrijven dit soort voorzieningen aanbieden maar het zijn er in elk geval meer dan alleen Idealogistic Verhoeven, aldus de woordvoerder.

Keuken en fitness

Slapen doen de mannen in aparte eenpersoons cabines. In totaal is er op de speciale slaapverdieping plek voor zo’n veertig chauffeurs die 24/7 kunnen in- en uitchecken. ,,Uiteraard is dit gratis. We hebben met z’n allen een mooi bedrijf gemaakt en we willen dat iedereen de beste omgeving heeft om te presteren", zegt Louvet. ,,Voor een planner is dat een zit-/staanbureau en een goede airco, voor de chauffeurs een goede slaapplek en wat ontspanningsmogelijkheden als ze niet aan het rijden zijn.”

Quote Als je mensen goed behandelt, krijg je vanzelf een grondhou­ding waar het hele bedrijf profijt van heeft

De filosofie? ,,Een onderneming runnen is een gezond spel om op de lange termijn inkomen te genereren voor iedereen die er bij betrokken is. Als je mensen goed behandelt, krijg je vanzelf een grondhouding waar het hele bedrijf profijt van heeft.”

Gemeente is akkoord

Omdat zo’n slaapvoorziening eigenlijk niet past in het bestemmingsplan heeft het bedrijf op voorhand overlegd met de gemeente Uden. Ook met de omgeving is er al overleg geweest. Burgemeester en wethouders hebben in principe hun goedkeuring verleend. Het Udense bedrijf denkt over een paar weken de zogeheten ‘slaapverdieping’ op Jagersveld helemaal klaar te hebben.