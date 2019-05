Transportsector verdeeld over heffing trucks op Brabantse wegen

VEGHEL - De transportsector ziet het niet zitten om de kilometerheffing voor vrachtwagens die in 2023 voor snelwegen wordt ingevoerd, ook op veel provinciale wegen uit te rollen. Ook de provincie zelf is daar op tegen.

Een uitrol van de vrachtwagenheffing naar de N279 tussen Veghel en Asten en de N2 bij Eindhoven is voor Transport en Logistiek Nederland (TLN) wél acceptabel. De verwachting is immers dat zonder die heffing veel vrachtwagens de snelwegen zullen mijden om hun weg te vervolgen over ‘gratis’ andere wegen.

Provincie

Tegelijkertijd moet de 'vrachttol' op meer N-wegen zo veel mogelijk worden tegengegaan, vindt TLN. Ook de provincie zelf is - in tegenstelling tot wat eerder in deze krant werd gemeld - tegen een kilometerheffing op provinciale en gemeentelijke wegen.

Het is vooralsnog onduidelijk of, en zo ja op welke N-wegen vrachtwagens straks moeten gaan betalen voor het gebruik van de weg. Nog voor de zomer neemt de minister, in overleg met brancheorganisaties, regio’s en provincies, hierover een besluit. Volgens de provincie kunnen in een later stadium eventueel wegen worden toegevoegd. Daarvoor is het nodig om verkeerstellingen te doen op alle provinciale wegen.

Evofenedex, de organisatie van importeurs en exporteurs, is mordicus tegen de heffing op provinciale wegen, ook op de N279 tussen Asten en Veghel. Volgens woordvoerder Jeroen Bol is het verstandiger om eerst het uitwijkgedrag van het vrachtverkeer in kaart te brengen.

Op basis van monitoring kan dan besloten worden om alsnog de weg toe te voegen aan het netwerk, óf om te kiezen voor een heel andere maatregel: verbreding van de weg naar tweemaal twee rijstroken. Door de heffing toe te passen op de N279 kan sluipverkeer over lokale wegen ontstaan, waarschuwt Bol. ,,En dat geeft heel wat grotere leefbaarheidsproblemen."

Ontlopen

TLN is het wel eens met het voorstel van de regio ten aanzien van de N279 en de N2. Volgens TLN zijn dat voor de hand liggende sluiproutes na de invoering van de trucktaks. ,,De N2 is bedoeld voor lokaal verkeer, niet voor vrachtwagens die de heffing willen ontlopen." Een verdere uitbreiding ziet TLN niet zitten: hoe meer wegen in het netwerk, hoe hoger de lastenverzwaring voor de vervoerssector.

De A270 moet volgens de provincie gevrijwaard blijven van de vrachttol, om sluipverkeer in de regio te voorkomen.

Duitsland

Voor transportbedrijven in de regio is de eventuele uitbreiding van het netwerk naar provinciale wegen geen probleem. Directeur Peer van Eijk van het gelijknamige transportbedrijf uit Geldrop: ,,De kleine wegen mag je erbij pakken. Dat doen ze in Duitsland ook." Hij is groot voorstander van de kilometerheffing voor het vrachtverkeer: ,,Van de tien vrachtwagens die je nu ziet rijden op de A67, zijn er hooguit twee met een Nederlands kenteken. En die andere acht betalen niets voor het gebruik van onze wegen.”