Trapas, fietsen met kleine hapjes, nieuw in Veghel

Het is een idee van Eethuis De Reiger in Zijtaart en de Brabantse Hoeve in Volkel. Mike Versantvoort (30) van de Reiger nam per 1 januari het bedrijf van zijn ouders over, waar hij al 9 jaar meewerkt. Hij zette eind juli samen met de Brabantse Hoeve Trapas op. ,,We wilden juist in deze tijd mensen in beweging krijgen en bedachten de combinatie van bewegen in de natuur en culinair genieten.”