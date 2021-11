Treinwagon met bewogen verleden erbij op Duits Lijntje in Veghel

Wanneer het stalen rijtuig, dat nu op een oude spoorwerkplaats tussen Blerick en Venlo staat, in Veghel arriveert is nog niet duidelijk. Want is het nogal lastig te vervoeren met een gewicht van 36 ton, 18 meter lengte, 3 meter breedte en bijna 4 meter hoogte. ,,Het wordt een hele toer om het ding in Veghel te krijgen. We zijn nog in overleg met een vervoerder om te kijken hoe we dat gaan doen”, zegt SIEMei-voorzitter Piet van der Poel.