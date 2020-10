Treiterende jongeren dreven Boekelaar tot het uiterste: ‘Werd zwart voor mijn ogen’

Van den Bosch uit Erp wil ‘digitale revolutie’ en zet eigen kenniscen­tra op

13 oktober ERP - ,,We gaan een digitale revolutie in onze sector veroorzaken", zegt directeur Rico Daandels van Van den Bosch uit Erp. De logistieke reus uit Erp kondigde dinsdag een nieuwe koers aan, gericht op het slimmer en innovatiever maken van bulktransporten. Daarvoor opent het in november in Erp een opleidingscentrum én volgend jaar een innovatiecentrum.