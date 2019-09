Trekkertrek Boerdonk grootser dankzij NK Truckpulling

De twee banen waarop krachtpatsers van trucks en tractoren zaterdag de strijd aangaan, liggen er tip top bij, keurig afgedekt met landbouwplastic. ,,We hebben twee zondagen hard gewerkt om de banen in optimale conditie te brengen", zegt Willem van der Heijden, voorzitter van de Trekkertrek in Boerdonk. ,,De klei heeft hier sinds de vorige editie gelegen en is in de hete zomer keihard geworden. Er was wat water nodig om de grond zacht te maken. Na veel sproeien en frezen is het nu goed. Het plastic zorgt ervoor dat de kleibanen niet uitdrogen bij zon en niet te nat worden bij regen.”