Tromgeroffel bij afsluiting feestjaar zusters Franciscanessen Veghel

Het is een viering met een lach en een traan. Want natuurlijk is het een prachtige feestdag, met een receptie, een diner en een documentaire van René Bastiaanse, directeur van het Brabants Historisch Informatiecentrum. Maar het luidt ook het nadere einde in van de congregatie in Veghel. Ooit zorgden de zusters voor onderwijs en zorg in Veghel. Nu zijn er nog 47 zusters, die een gemiddelde leeftijd van 88,7 jaar hebben. Het kloostercomplex krijgt langzaamaan andere maatschappelijke invullingen. De zusters blijven er wonen zo lang het kan, jazeker, maar het zwaartepunt van de congregatie komt nu niet meer in Veghel te liggen, maar in het buitenland, waar de orde nog jonger en levendig is. Zoals ze zelf in het jubileumlied zingen: 'Waar binnen onze leefgemeenschap vergrijzing ondermijnend doorgaat, doch overzee veerkrachtig leven haast wereldwijd haar vleugels uitslaat, daar zal de grond van ons bestaan in het charismateken staan van onze congregatie’.