‘Troostpakket’ voor élke Oekraïense vluchteling in Bernheze: ‘We willen een beetje extra geven’

NISTELRODE - Burgerinitiatief ‘Eten Over Bernheze’ verwelkomt de 49 Oekraïense vluchtelingen in Bernheze met een gift van troost. Dankzij een donatie van Lions Club Bernheze krijgen ze bij aankomst een pakket vol verzorgingsproducten én wat lekkers.

,,Een klein gebaar om ze warm welkom te heten in onze gemeente”, aldus Heidi van Lokven, de drijvende kracht achter het initiatief ‘Eten Over Bernheze’. Dat verzorgt voedselhulp voor minima en de kledingbank in ’t Bernhezer Pakhuys. ,,Kleding hebben we voldoende, genoeg voor íedereen in de hele gemeente Bernheze. Maar we willen deze Oekraïense vluchtelingen een beetje extra geven.”

Zeer herkenbare behoefte

Het idee om de Oekraïense gezinnen te verblijden met een troostpakketje is afgeleid van een zeer herkenbare behoefte. ,,Want zeg nou zelf. Hoe fijn is het om jezelf een beetje te kunnen ‘troosten’ met wat lekkers als je even niet lekker in je vel zit”, zegt Van Lokven in haar oproep op Facebook.

Daarom wordt er naast verzorgingsproducten als shampoo, deodorant, luiers en babyzeep ook gevraagd om vooral sap, frisdrank, chips, chocolade en snoepgoed te doneren.

Volledig scherm Heidi van Lokven van ‘Eten Over Bernheze’, hier op de foto bij het inzamelpunt voor speelgoed in Heesch afgelopen november, gaat troostpakketjes maken voor Oekraïense vluchtelingen. © Jeroen Appels/Van Assendelft

Bovenop de donaties van de inwoners van Bernheze ontvangt de kledingbank van de Lions Club Bernheze een gift die voor Van Lokven als een welkome verrassing komt. ,,We zijn er erg blij mee want daarmee kunnen we bepaalde spullen nieuw kopen, zoals ondergoed en sokken. De gelddonatie is genoeg om voor zeker honderd personen een goed gevuld troostpakketje samen te stellen.”

Op adem komen

,,Het is zo belangrijk dat deze mensen kunnen rekenen op onze hulp”, zegt Van Lokven, die het logisch vindt dat de gemeente Bernheze 49 Oekraïense vluchtelingen opneemt in de kernen Nistelrode en Heeswijk-Dinther. ,,Ze kunnen hier op adem komen en wij helpen ze vooruit met een paar spulletjes. Vaak hebben ze niet meer bij zich dan wat ze op hun vlucht hebben kunnen dragen.”

Van Lokven heeft geen idee wanneer de vluchtelingen komen en hoe de pakketjes bij ze terecht gaan komen. ,,Ik heb de gemeente gevraagd of ze iets kunnen betekenen bij de verdeling van de pakketjes, maar ze kan daar nog niet veel op zeggen. Dat is te begrijpen, de eerste opvang heeft voorrang.”