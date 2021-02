Trotse Hero Haak verhuist in zijn oude rode kiepvrachtwagen naar Veghel

Sneeuw: pret, ellende of allebei

9 februari UDEN/VEGHEL - Jarenlang zingen we I'm dreaming of a white Christmas. Het is dan wel geen Christmas, maar ‘white’ is het zeker. Fotograaf Jeroen Appels glibberde door de regio om de sneeuwpret en sneeuw-ellende zo goed mogelijk vast te leggen.