Truckparking Meierijstad van de baan, wel een zogenaamde ‘smart hub’

Dit smart hub is een locatie waar meerdere vervoersvormen samen kunnen komen, waar deelsystemen beschikbaar zijn, grootschalig parkeren mogelijk is en data/ informatie beschikbaar is. ‘Eerder onderzoek wijst uit dat aanleg en exploitatie van een centrale vrachtwagenvoorziening niet haalbaar is’, schrijft het college in de kadernota. Zij stelt dat ‘op basis van objectief onderzoek kan worden geconcludeerd dat de lokale omvang van de problematiek ten aanzien van het vrachtwagen parkeren niet zo groot is, als in eerste instantie werd gedacht.’