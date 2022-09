Trudy woont nu in de school waar ze vroeger zelf op heeft gezeten

Wouter Wagemakers wil De Gouden Leeuw nieuw elan geven én de zaak op termijn overnemen

VEGHEL - Wouter Wagemakers is de nieuwe uitbater van café/brasserie De Gouden Leeuw in Veghel. Hij gaat ‘de huiskamer van Veghel’, die al een tijdje aan het kwakkelen is, nieuw leven inblazen. Zodat hij het op termijn over kan nemen.

30 augustus