Trump is de baas, ook als het om Volkelse kernbommen gaat

Dat er op vliegbasis Volkel kernwapens liggen is al jaren een publiek geheim. In het programma ‘Doelwit Volkel’ zetten de tv-makers van Zembla de gevaren en consequenties nog eens op een rij. Het meest concreet via een soort online game ‘Nukemap’ waarin de Amerikaanse maker Alex Wellestein zogenaamd een Russische bom op Volkel laat vallen. De gevolgen: zeker 9000 directe doden, 40.000 zwaar gewonden en een radio-actieve wolk die afhankelijk van de wind over half Nederland of de buurlanden neerdaalt.