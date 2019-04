Tuinder Van den Elzen breidt uit in Siberië, Noord-Limburg

Van den Elzen teelt aardbeien-, frambozen- en aspergeplanten voor de internationale markt. In Vinkel heeft het bedrijf ook Tuinwinkel Van den Elzen voor particulieren. In Siberië denkt het bedrijf verder te kunnen groeien, op grootschalige wijze. ,,En dan niet door her en der een kasje te kopen”, zegt directeur Frank Coppens in een persbericht. ,,maar door gericht te zoeken naar een toekomstgericht glastuinbouwgebied waar we echt uit de voeten kunnen. Dat hebben we gevonden in Limburg. Onze eerste actie is de aanleg van een frambozenveld. Daarnaast wordt al gewerkt aan de verdere inrichting van onze nieuwe locatie.”