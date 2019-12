Tunnelvisie winkelplan kan Boekel heel duur komen te staan

De honderd mooiste plekken van Meierij­stad, welke zijn dat?

5 december VEGHEL/SCHIJNDEL - CHV Noordkade in Veghel, de Glazen Boerderij in Schijndel en de Knoptoren in Sint Oedenrode zijn makkelijke voorbeelden, maar welke iconen telt de gemeente Meierijstad nog meer? Welke gebouwen, buurten of plekken horen ook op de lijst met 100 iconen die de gemeente gaat samenstellen?