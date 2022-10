Turnvereniging Educa gaat nu voor ‘haalbare’ toekomst: verhuizen naar hal KW1 College

De ene dag tafelten­nis­sen in Uden, de andere dag in Spanje: Juan Pedro Sanchez reist maande­lijks 17.000 kilometer voor zijn sport

Tafeltennisser Juan Pedro Sanchez (20) leidt een dubbelleven in de sport. Door een ‘bizarre’ regel in het tafeltennis mogen spelers uitkomen in twee verschillende competities. Zo slaat hij de ene dag een balletje voor TTV Maashorst uit Uden en schittert hij de andere dag voor zijn Spaanse club Collado Mediano. Zo maakt hij ruim zeventienduizend kilometer per maand. ,,Het is hier heel normaal.”

8 oktober