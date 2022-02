Tussen huwelijk voor kerk en wet zat lange tijd voor Wim en Tiny: ‘Leefden strenger dan nu in coronatijd’

Wim (85, geboren Udenaar) en Tiny (87, geboren in Mariaheide) gingen, toen ze trouwden, in Volkel wonen en werden samen ondernemers. Zoals bij veel stellen sloeg de vonk over op de kermis, in hun geval die van Uden in 1957. In december 1961 trouwden ze voor de wet. ,,Op 3 februari 1962 voor de kerk. Die maanden leefden we nog strenger dan nu in coronatijd”, zeggen ze gekscherend. Wim zat ‘in de staal’ en besloeg als dorpssmid ook paarden. ,,Vijf jaar, want er kwamen meer tractors en mobiele hoefsmeden.”