Twan Voets heeft in eco-spirituele leefgemeenschap in Zweden het leven gevonden waar hij naar zocht

Onderzoek naar effect Aldi supermarkt in Reek start dit najaar

REEK - Dit najaar start een onderzoek naar de effecten van de Aldi supermarkt in Reek op de middenstand in omliggende kernen. Het onderzoek is nodig om over een paar jaar te bepalen of de tijdelijke winkel op bedrijventerrein Reek-Zuid mag blijven of niet.

28 juli