Twee Boekelse wethouders op kandidatenlijst voor Tweede Kamerverkiezingen

Ambitieus plan Peel Natuurdor­pen: eerste tiny house staat, maar nog 9.999 huisjes te gaan

24 februari ZEELAND - Met het plaatsen van het eerste tiny house, midden in een stukje bos, werd het ambitieuze project Peel Natuurdorpen dinsdag tastbaar. Het demo-huisje is er vooral om boeren enthousiast te krijgen. Het project staat of valt namelijk met hún medewerking.