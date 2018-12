Twee ernstig gewonden bij botsing tegen boom in Veghel: traumaheli opgeroepen

Film over eeuw CHV op de Noordkade ook op DVD

16:05 VEGHEL - De film die gemaakt is ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van CHV op de Noordkade in Veghel, is nu ook uitgebracht op DVD. De film werd in september slechts beperkt getoond in bioscoop Industry in Veghel, rond de tijd dat koningin Máxima het nieuwe theater De Blauwe Kei kwam openen in de omgevormde CHV-fabrieksgebouwen.