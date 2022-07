Twee gewonden bij botsing met drie auto’s in Odiliapeel

Golfbaan in Uden gooit de deuren open: ‘Iedereen is hier welkom, ook fietsers en wandelaars’

UDEN - Sinds 1 juli is Martine Martens de nieuwe baas en dat zal de golfbaan in Uden merken. Haar doel: niet alleen de golfers verwelkomen, maar ook recreanten en passanten uit natuurgebied De Maashorst. ,,Iedereen is hier welkom”, zegt Martine Martens.

